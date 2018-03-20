“Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi

Çatalköy’de bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali Bostancı’da faaliyet gösteren Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin “Bak Başka” isimli iki perdelik komedi oyunuyla devam etti. Erol Avgören