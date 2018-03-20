20 Mart 2018 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi
20 Mart 2018 Salı Saat 09:35

“Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi

Çatalköy’de bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali Bostancı’da faaliyet gösteren Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin “Bak Başka” isimli iki perdelik komedi oyunuyla devam etti. Erol Avgören

Çatalköy’de bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali Bostancı’da faaliyet gösteren Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin “Bak Başka” isimli iki perdelik komedi oyunuyla devam etti.

Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve “Engelleri aşalım” projesi kapsamında Osman Bulun’un yazıp yönettiği oyun izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tiyatro Festivali, 23 Mart Cuma günü MASK Tiyatrosu’nun “Artist Pakize” oyunuyla devam edecek.

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
“Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
“Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi
Çatalköy’de bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali Bostancı’da faaliyet gösteren Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin “Bak Başka” isimli iki perdelik komedi oyunuyla devam etti. Erol Avgören ...
“Düşte Umut Yürekte Sızı” Kitabı Girne’De Tanıtılacak
Hakan Çakmak’ın, Sanatçı Yaşar Ersoy'un anlatımıyla kaleme aldığı, "Düşte Umut Yürekte Sızı" isimli kitap için bugün tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Girne Belediyesi, Leymosun Kültür Vakfı, Limasollular (Ley...
‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı
“Enginar Dolması” adlı filmin galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konusu, 1960’lı yıllarda güneyde kalan Mormenekşe köyünde geçen hikayede, Dr. Küçük’ün köye yapacağı ziyaret sebebi ile köylülerin ya...
‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı
“Enginar Dolması” adlı filmin galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konusu, 1960’lı yıllarda güneyde kalan Mormenekşe köyünde geçen hikayede, Dr. Küçük’ün köye yapacağı ziyaret sebebi ile köylülerin ya...
14. Tepebaşı Lale Festivali Hafta Sonu Düzenleniyor
14. Tepebaşı Lale Festivali 17-18 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Lapta Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Tepebaşı Lale Festivali ile Yorgoz Lalesi veya Kıbrıs Lalesi (Tulipa Cypria) olarak bilinen ve Kıbrıs’ın endemikleri ...
14. Tepebaşı Lale Festivali Hafta Sonu Düzenleniyor
14. Tepebaşı Lale Festivali 17-18 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Lapta Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Tepebaşı Lale Festivali ile Yorgoz Lalesi veya Kıbrıs Lalesi (Tulipa Cypria) olarak bilinen ve Kıbrıs’ın endemikleri ...
Orkide Yürüyüşü 11 Mart’Ta Kozanköy’De
Kanser Araştırma Vakfı’nın bu yıl 15. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü 11 Mart, Pazar günü Kozanköy-Karşıyaka güzergâhında yapılacak. Yürüyüş için Gazimağusa Belediye önünden 7.30’da, Güzelyurt otobüs terminalinden 9.00...
“Biz” Adlı Fotoğraf Sergisinin Geliri Çağlayan Çocuk Yuvası’Na Bağışlandı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, akademik ve idari personelinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği “Biz” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen gelirin, Çağlayan Çocuk Yuvası çocuklarının ihtiyaçlarının kar...
Defileden Elde Edilen Gelir Ortopedik Özürlüler Derneği’Ne Bağışlandı
Merit International’ın Kıbrıslı Türk modacı Raşit Bağzıbağlı ile birlikte sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlediği defileden elde edilen 175 bin TL gelirin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandığı a...
Tatlısu Ot Ve Kültür Festivali
Tatlısu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlene Ot Kültür Festivali’nin 3’üncüsü bugün köy meydanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı festivalde doğanın korunmasın...
Orkide Gözlem Yürüyüşü’Nün 8.’Ncisi Bugün Yapıldı.
Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından her yıl düzenlenen Orkide Gözlem Yürüyüşü’nün 8.’ncisi bugün yapıldı. Katılımcıların, Lefke Avrupa Üniversitesi Ana Giriş Kapısı’nda toplanmasıyla başlayan etkinliğin a...
Mormenekşe’Li Kadınlardan Anlamlı Etkinlik
Mormenekşe Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre,köy ve bölge kadınları ile kadın derneklerinin destek verdiği etkinlik bugün saat 13.00'te DAÜ Beach Club...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans