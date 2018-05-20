Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu,Tatlısu, Yamaçköy ve Küçük Erenköy bölgesine bugün yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması dolayısıylaYamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisinin 08.30 ile 16.00 saatleri arasında kesik olacağı belirtildi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne bugün 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK açıklamasında kesintinin nedeninin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması olduğu belirtildi.