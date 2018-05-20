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Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura’dan ‘idlib’ Uyarısı
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “İdlib’de de Doğu Guta senaryosu yaşanırsa bu 6 kat daha kötü olabilir. 2,3 milyon insanı etkiler ki bunların yarısı daha önce yerlerinden edildi ve gidecek hiçbir yerleri olmayacak” dedi.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta’da yaşananların İdlib’de de olması halinde bunun 6 kat daha kötü sonuçlar doğurabileceği ve 2 milyon 300 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyini Suriye’deki son gelişmeler hakkında video konferans aracılığıyla Cenevre’den bilgilendiren Mistura, özellikle İdlib’e yapılan tahliyelere ilişkin duyduğu endişelere dikkati çekti.
Sivillerin ve muhalif grupların Suriye’nin kuzeyine ve çoğunlukla İdlib’e gönderilmesi halinde bu durumun sadece yeni bir çatışmanın ertelenmesine neden olabileceğini belirten Mistura, son iki ayda Suriye’nin kuzeyine 110 bin kişinin tahliye edildiğini ve bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekildiğini ifade etti.
Mistura, “İdlib’de de Doğu Guta senaryosu yaşanırsa bu 6 kat daha kötü olabilir. 2,3 milyon insanı etkiler ki bunların yarısı daha önce yerlerinden edildi ve gidecek hiçbir yerleri olamayacak.” dedi.
İdlib ya da Dera’da çatışmaların veya gerginliğin artmasının sadece Suriyelileri değil uluslararası barış ve güvenliği de tehlikeye atacağını anlatan Mistura, bu bölgede uluslararası güçlerin bulunduğu uyarısını da yaptı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da bu hafta yapılan görüşmelerin bir sonraki turunun Ankara’da olacağını kaydeden Mistura, bazı taraflarla görüşmeler sürdürdükten sonra Cenevre’ye “karışık bir resimle” döndüğünü dile getirdi.
Görüşmelerinden edindiği izlenimleri aktaran BM Suriye Özel Temsilcisi, görüş ayrılıkları olmasına rağmen çatışmaların durdurulması, anayasa komitesinin oluşturulması ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması konusunda ortak bir zemin olduğunu sözlerine ekledi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans