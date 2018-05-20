Arap Birliği Bugün Kudüs İçin Toplanacak

Arap Birliği’nin, Kudüs için bugün Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap Birliği, Suudi Arabistan’ın talebi ve ismi açıklanmayan iki ülkenin de onayı üzerine Kudüs için olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantıda ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerinin görüşüleceği belirtildi.

Arap Birliğinin Filistin’in talebi üzerine dün de daimî temsilciler düzeyinde olağanüstü toplantı yaptı.

Birliğin olağanüstü toplantı kararı alabilmesi için bir üye ülkenin talepte bulunması, iki üye ülkenin de bu talebi onaylaması gerekiyor.