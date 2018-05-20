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Abd Senatosu: Rusya Seçimlere Müdahale Etti
17 Mayıs 2018 Perşembe Saat 09:02

Abd Senatosu: Rusya Seçimlere Müdahale Etti

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten komite, Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahale girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine vardı. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya soru

ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten komite, Rusya’nın 2016’daki seçimlere müdahale girişiminde bulunduğu ve Trump’ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine vardı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturmasıyla ilgili kararını, yazılı bir açıklamayla duyurdu.
Komite Başkanı Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr, şunları söyledi:

“Hiç şüphe yok ki Rusya, 2016 seçimlerine müdahale edebilmek için benzeri görülmemiş bir çaba içine girmiştir. ABD İstihbarat Topluluğu’nun bu yöndeki kanaatine karşı çıkmak için hiçbir nedenimiz yok.”

Komite Başkan Yardımcısı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner da “Rusya’nın çabası kapsamlı ve sofistikeydi; doğrudan Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Donald Trump’a yardım etmek ve Hillary Clinton’a zarar vermek için yapılmıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı Burr, komitenin soruşturmayla ilgili son çalışmalarını tamamlayarak nihai raporu ağustos ayında kamuoyuna sunacaklarını da bildirdi.
Öte yandan Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato İstihbarat Komitesi’nin Rusya soruşturmasıyla ilgili vardığı kararın, Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki İstihbarat Komitesi ile çelişmesi dikkat çekti.

ABD’de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda, ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı bildirilmişti.

Diğer yandan, Senato Adalet Komitesi’nin yürüttüğü ayrı Rusya soruşturması devam ediyor. Bununla birlikte ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl soruşturmaya atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in takip ettiği Rusya soruşturması da sürüyor.

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