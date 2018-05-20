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Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı
17 Mayıs 2018 Perşembe Saat 09:03

Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Mesarya ziyaretinde, tarımsal üretimde girdilerin ucuzlatılmasının yollarının bulunması gerektiğini, Türkiye’den gelen suyun tarımsal üretimde kullanılmak üzere Mesarya’nın bazı bölgeleri

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Mesarya ziyaretinde, tarımsal üretimde girdilerin ucuzlatılmasının yollarının bulunması gerektiğini, Türkiye’den gelen suyun tarımsal üretimde kullanılmak üzere Mesarya’nın bazı bölgelerine de ulaştırılacağını söyledi.

Teşviklerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de işaret eden Akdağ, teşvikin, dönüm başına göre değil de ürün hasadına göre verilmesinin en doğrusu olduğunu, Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Akdağ, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yollarına da baktıklarını söyledi.

Recep Akdağ,  resmi temaslarının ardından, Akıncılar, Paşaköy, Vadili, İnönü ve Dörtyol’u ziyaret etti. Köylünün sorunlarını dinledi ve bazı açıklamalarda bulundu.

Akıncılar köyündeki ziyaretinde köylünün, tapu, yol ve su sorunlarıyla ilgili talepleri üzerine Recep Akdağ, Türkiye’den gelen suyun 30 milyon tonunun içme kullanım suyu olarak kullanılmasını öngördüklerini, geriye kalan 45 milyon ton suyun Güzelyurt ve Mesarya’da tarımsal üretim için kullandırılmasını öngördüklerini ifade etti.

Recep Akdağ, Akıncılar köyüne tarımsal amaçla su getirilmesi için öncelikle su borusu döşeme maliyetinin, yaratacağı katma değerle kıyaslanması gerektiğini, bunun için çalışma yapılacağını ifade etti.
Ziyaretlerinde, tarımsal ürünlerin ihracatı konusunda gelen bazı şikayetler üzerine Akdağ, bu konuda KKTC’ye açık çek verdiklerini, tarımsal ürünlerin ihracatı önünde herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti.

Akdağ, bu konuda esas sıkıntının Türkiye’ye göre maliyetlerin daha yüksek olması olduğunu, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini, “yem bitkilerinin ülkede üretilmesi” gerektiğini ifade etti.
Bu konuda atılacak öncelikli adımlardan birinin teşviklerin yeniden düzenlenmesi olduğunu ifade eden

Akdağ, teşvikin,dönüm başına göre değil de ürün hasadına göre verilmesinin en doğrusu olduğunu, Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.
Akdağ ayrıca Kıbrıs’ın ada olması münasebetiyle Brusella hastalığından hızlı bir şekilde temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Lefkoşa’da yeni bir hastane yapılması önerisini Hükümete ilettiklerini belirten Akdağ, yapmayı öngördükleri hastanenin Avrupa’daki hastanelerin üzerinde olduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetleriyle ilgili eleştiriler üzerine Recep Akdağ, sağlık sisteminin iki yılda değiştirilebileceğini, Türkiye’de sağlıkta dönüşüm yapıldığını, mevcut sistemde aile doktorlarının bulunduğunu, ilaçlar için sadece cüzi bir katkı payı ödendiğini anlattı.

Recep Akdağ, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yollarına da baktıklarını söyledi.

İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan Recep Akdağ, yaralıların Türkiye’ye tedaviye getirilmesi için Türkiye’nin uçaklarının bölgeye inmesine izin vermediğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda ise Recep Akdağ, Filistin’de yaşanan olaylardan da ders çıkarılması gerektiğini, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözümü savunduğunu, ancak Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasının söz konusu olamayacağını, eşitlik temelinde bir çözüm temeli haricinde masaya oturmayacaklarını da ifade etti.

Bazı kesimlerin garantörlüğün kalkması yönünde yaptığı açıklamalara da atıfta bulunan Akdağ, “bunların küçük bir kesim olduğunu ve boş laflar olduğunu” ifade etti.

Akıncılar köyü etrafındaki Rum bölgelerinin Rum yönetimi tarafından silahlandırıldığını kaydeden Akdağ, ancak Türkiye’nin garantisi var olduğu sürece endişe edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, 16 köyde su isale hatlarında asbestli boru bulunduğunu belirtti ve destek talep etti.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adalıer, tarımsal üretimde kullanılmak üzere Mesarya’ya getirilecek sudan VadiliGöletine de aktarılması gerektiğini, bunun yapılması durumunda geniş bir bölgenin bu sudan yararlanabileceğini söyledi.

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Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı Haberi

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