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Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
18 Mayıs 2018 Cuma Saat 10:28

Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti

Yavru vatan diye tabir ettiğimiz ve ülkemizin parçası olan Kıbrıs Türk cumhuriyeti, Akdeniz’in incilerinden ve en güzel adalarından biridir.

Yavru vatan diye tabir ettiğimiz ve ülkemizin parçası olan Kıbrıs Türk cumhuriyeti, Akdeniz’in incilerinden ve en güzel adalarından biridir. Ada yüzeyinin küçük olmasına karşın, iki ülkeye ev sahipliği etmektedir. Adanın kuzeyi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iken, güneyi Kıbrıs Rum kesimidir. Akdeniz’in gözbebeği sayılan küçük ama bir o kadar önemli bir lokasyona sahip Kıbrıs, gerek doğası, gerek tarihi, gerekse bir ticaret limanı olması bakımından yıl boyunca pek çok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra özel lokasyonundan dolayı dünyanın dört bir yanından hem iş hem akademik hem siyasi toplantılara ev sahipliğiyle tanınmaktadır. Adanın hem kuzeyi hem de güneyinde yer alan oteller yıl boyunca dolu olmakta ve yabancı konuklarına ev sahipliği yapmaktadır. Her dilden pek çok kişiye, pek çok alanda ev sahipliği yapmasında dolayı Kıbrıs adasında tercüme ve tercümanlık önemli bir alan ve meslek koludur. Gerek ağırlanan turistlerle iletişim için, gerek yurtdışından gelen akademisyenlerin iletişim kurmaları için ve gerekse daha pek çok dil içerikli faaliyetlerde ihtiyaç duyulduğunda akla gelen ilk yer KKTC tercüme bürosudur.

KKTC tercüme bürosu, Kıbrıs adasının geneline hâkim, bünyesinde çalışan ve her biri alanında uzman tercümanları ile +40’dan fazla dilde tercüme hizmeti vermektedir. Yüzölçümü küçük olan bu ada da, alana hâkim ve tercüme konusunda iddialı olan KKTC tercüme bürosu; müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. Acil çeviri işlerine anında cevap vermekte, istenilen sürede iş teslim edilmektedir. Verdiği hizmet kalitesine karşın, KKTC tercüme bürosu Kıbrıs’ta uygun fiyatlarla hizmet veren bir firmadır. Tercümenin yanında paraphrasing ve redaksiyon hizmetleri de büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Tercüme bürosunda görev alan yeminli tercümanların, usta ellerinden noter onaylı çevirilerinizi dilediğiniz zaman alabilirsiniz. İşini büyük bir ciddiyetle yapan KKTC tercüme bürosu, bitirdiği işlerini müşterisine teslim etmeden önce en ince ayrıntısına kadar kontrollerini yapmakta ve sonrasında teslim etmektedir. Kaliteli hizmetin öncülerinden olan ve adanın geneline hakim olan firmanın, misyon ve vizyonuna uygun olarak verdiği hizmetlerden yararlanmanız için bir an bile düşünmenize gerek yoktur.

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