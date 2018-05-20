“Kıbrıslı Türkler Demokratik Ve Laik Bir Toplum Olma Özelliğini Korumakta Kararlı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kıbrıslı Türk tiyatro sanatcısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyununu izledi.

Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyunun ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, tiyatro oyunu ile Kurtuluş Savaşı’nda yaşananların bir film şeridi gibi gözlerin önünden geçtiğini, çökmüş bir imparatorluktan cumhuriyetin doğmasının kolay olmadığını belirtti. Türk gençliğinin, kurulan Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak gibi önemli bir ödevi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin Atatürk’ün ilke ve devrimlerini 1920’li yıllardan itibaren içselleştirdiğini anımsattı.

Bu durumun zorlama ile değil gönülden olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda Atatürk ilkelerini sürekli kılan bir toplum olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin demokratik ve laik bir toplum olma özelliğini koruma kararlılığını konuşmasında vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, tiyatro oyunu ile birlikte büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüzde ve gelecekte izlenecek bir lider olduğunun bir kere daha gözlemlendiğini ifade etti.