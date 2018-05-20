Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı...

Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nin 29 yıl sonra kapanma kararı aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu ve üyelerinin, 29 yıl sonra, birliğin faaliyetlerini aşamalı olarak durdurma kararı aldığını yazdı.

Habere göre Birlik yönetimi yaptığı açıklamada, son yıllarda finansman ve ödeneklerin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi nedeniyle kapanma kararının kaçınılmaz olduğunu belirtti.