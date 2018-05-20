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İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
18 Mayıs 2018 Cuma Saat 12:19

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi bugün toplanıyor.İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine bugün İ

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi bugün toplanıyor.İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine bugün İstanbul’da toplanacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde bugün dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin dönem başkanlığında İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, teşkilata üye ülkelerin, Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında kararlı ve ortak tutum sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor.

Söz konusu zirvenin ardından bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.

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