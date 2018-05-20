İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor

Birleşmiş Milletler’in ardından en büyük hükümetlerarası kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın olağanüstü toplanıyor.

Toplantının ana gündem maddesini Pazartesi günü ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını Gazze’de protesto eden 62 göstericinin İsrailli askerler tarafından öldürülmesi ve Müslüman ülkelerin gelişmelere vereceği yanıt oluşturuyor.

Türkiye, ‘Olağanüstü İslam Zirvesi’ olarak tanımladığı toplantı öncesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Anadolu Ajansı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Endonezya, İran, Kuveyt ve Katar dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Suudi Arabistan Kralı Selman ve Kuveyt Emiri Es Sabah dahil çok sayıda Müslüman ülkenin lideriyle görüştüğü açıklandı.