20 Mayıs 2018 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı
18 Mayıs 2018 Cuma Saat 12:20

Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu.Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu. Papa'nın emriyle Vatikan'dan yayımlanan 34 madde

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu.Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu.

Papa’nın emriyle Vatikan’dan yayımlanan 34 maddelik bildiride, finansal piyasalar ve küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra bu alanlarda sorunların çözümleri için önerilere yer verildi.

Bildiride, başkalarına zarar veren büyük karların ve ortak faydayı bozan bireysel zenginleşmelerin ahlaki kabul edilemeyeceği vurgulandı.
2007 küresel finansal krizinin başında bazı türev araçlarının toplam değerinin dünyanın gayrisafi yurt içi hasılasına yaklaştığı belirtilen bildiride, üzerlerine karmaşık yapılar inşa edilen türev araçlarının gerçek değerlerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Söz konusu türev araçlarının “kumar” olarak nitelendirildiği ve bunların yaygınlaşmasının spekülatif balonların oluşmasına yol açtığı değerlendirmesinde bulunulan bildiride, bu tür ahlak dışı faaliyetlerin uluslara ve milyonlarca insana büyük zararlar verdiğine dikkat çekildi.
Bildiri metninde, piyasaların ve küresel ekonominin etik ilkelere sahip olması, bu regülasyonların ortak fayda ve insan haysiyeti doğrultusunda oluşturulması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Ekonominin güçlü bir çarkı olan piyasaların kendi kendilerini yönetemediği ifade edilen bildiride, ekonominin doğru işleyebilmesi için insan merkezli ahlak kurallarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Söz konusu türev araçlarının toplam piyasa değeri 2008 yılının ikinci yarısında 35 trilyon dolara kadar çıkmış, geçen yıl sonu itibarıyla 11 trilyon dolara gerilemişti.

Papa Franciscus liderliğindeki Katolik Kilisesi dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar insanı temsil ediyor.

Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kuzey Kore’Den Uluslararası Topluma Çağrı
Kuzey Kore, ülkenin nükleer denemeleri durdurma yönünde attığı adımın küresel silahsızlanma için "önemli bir ilerleme" olduğunu bildirerek, uluslararası topluma, Kore Yarımadası'ndaki mevcut olumlu iklimi teşvik etmek adı...
Arap Birliği’nden “Kudüs” İçin Plan Hazırlığı
Arap Birliği, herhangi bir ülkenin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararıyla mücadele için kapsamlı bir plan hazırlamayı hedeflediğini açıkladı. Arap Birliği'nin ABD'nin Tel Aviv'deki büy...
Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu.Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu. Papa'nın emriyle Vatikan'dan yayımlanan 34 madde...
Esad Ve Putin Soçi’De Bir Araya Geldi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’ya resmi ziyaret düzenliyor. Esad ziyareti kapsamında Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Puti...
İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision'un İsrail'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrland...
Abbas’Tan Filistinlilere Ramazan Mesajı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere, "Ramazan ayında resmi kurumların iftar ziyafetlerinden kaçınarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi" çağrısında bulundu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre,...
Ab Konseyi Başkanı Tusk’tan Trump’A Sert Sözler
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD'yi eleştirerek, "Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." dedi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Do...
Afganistan’Da Taliban Farah’A İkinci Kez Saldırdı
Afganistan'da Taliban militanlarının, ülkenin batısındaki Farah vilayet merkezine ikinci kez saldırı düzenlediği bildirildi.Yetkililer, polis üniformalı Taliban militanların, dün gece saatlerinde Farah vilayet merkezine tekrar ağır sil...
İngiltere’Den Abd’Nin Büyükelçiliğini Kudüs’E Taşımasına Tepki
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediklerini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin A...
Arap Birliği Filistin İçin Toplanacak
Arap Birliği, Kudüs için yarın Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Arap Birli...
Kuzey Kore Bugünkü Güney Kore Görüşmesini İptal Etti
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının provokasyon olduğunu belirterek, bugünkü Güney Kore görüşmesini iptal ederek müzakereleri askıya aldı. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Kuzey Kore, ABD ve Güney K...
Filistinli Gruplar Arasındaki Bölünme Son Bulacak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurdu. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Filistin" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abbas�...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans