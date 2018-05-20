- Ydü, Kız Ve Erkeklerde Şampiyon
- İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
- Uluçay’Dan Gençlere: Geleceği Şekillendirebilirsiniz
- Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı
- “Mülteci Dramı”Yla İlgili Ortak Basın Toplantısı
- Esad Ve Putin Soçi’De Bir Araya Geldi
- Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı
- Kuzey Kore’Den Uluslararası Topluma Çağrı
- İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
- İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor
- Ergüçlü Cannes’Da Kırmızı Halıda Boy Gösterecek
- Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
- ‘İsrail’İn Yaptığı Roma Statüsü’ne Göre Savaş Suçu’
- Abd Hane Halkının Yüzde 43’Ü Yiyecek Ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor
- Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
- Arap Birliği’nden “Kudüs” İçin Plan Hazırlığı
- Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
- “Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”
- 60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar
- Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
- Ydü Uzatmada Uzatmadı (29-30)
- “Kıbrıslı Türkler Demokratik Ve Laik Bir Toplum Olma Özelliğini Korumakta Kararlı”
- Dev-İş Girne’De İsraili Protesto Etti
- Laü’Ye Ceza Yağdı
- Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, Anma Etkinliği Düzenliyor
- Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura’dan ‘idlib’ Uyarısı
- “4.gençlik Ve Spor Festivali” Cumartesi Gerçekleştirilecek
- İit’Den İsrail’İn Gazze’De Yaptığı Katliama Tepki
- Afganistan’Da Taliban Farah’A İkinci Kez Saldırdı
- Sağlık Bakanı Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- 22’Nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Bu Akşam Başlıyor
- Ktimb Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı
- Gazze’Deki Katliama Dünyanın Her Tarafında Protesto
- Ergüçlü Cannes’Da Kırmızı Halıda Boy Gösterecek
- Ydü Uzatmada Uzatmadı (29-30)
- Ydü, Kız Ve Erkeklerde Şampiyon
- Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
- Laü’Ye Ceza Yağdı
- Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı
- Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
- Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
- İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
- Esad Ve Putin Soçi’De Bir Araya Geldi
- Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı
- Arap Birliği’nden “Kudüs” İçin Plan Hazırlığı
- Kuzey Kore’Den Uluslararası Topluma Çağrı
- İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor
- Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
- İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
- Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- Uluçay’Dan Gençlere: Geleceği Şekillendirebilirsiniz
- “Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”
- “Mülteci Dramı”Yla İlgili Ortak Basın Toplantısı
Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği ile Gazi Mağusa Futbol Masterları, Muğla’nın Bodrum ilçesinde dostluk maçı yaptı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da aralarında olduğu Gazi Mağusa Futbol Masterlar Derneği üyeleri, Bodrum ilçesini ziyaret etti.
Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği takımının davetlisi olarak ilçeye gelen heyet, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile makamında bir araya geldi. İki derneğin master takımları, daha sonra ilçe stadında dostluk maçı oynadı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC’yi Türkiye’nin her yerinde tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Bu tür ziyaretleri çok önemsediklerini ifade eden Ataoğlu, “Bu ziyarette hem bu bölgeyi tanıdık hem de bölgemizi tanıttık. Bu bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Buradaki turizm çeşitliliğini de yakından gördük. Acentelerle de yakın temasta bulunduk.” dedi.
Yakın süreçte Bodrum turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Ataoğlu, şunları kaydetti:
“Yapacağımız karşılıklı iş birliği çerçevesinde biz de turizm anlamında katkıda bulunmak istiyoruz. Turistlerin bizim bölgeyi de görmesini istiyoruz. Bu hem bizi hem de Bodrum’u olumlu etkileyecektir. Unutulmasın ki KKTC hepimizin adasıdır. Burada yaşayan herkesi kendi adalarıymış gibi gördükleri KKTC’ye davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte ciddi bir atılım olduğunu görüyoruz. Antalya’da turizm yüzde 73 civarında arttı. Bu rakam buraya da yansıyacak. Bu durum bizi oldukça mutlu eder. Antalya ve Bodrum’da yaptığımız görüşmelerle bu turistlerin KKTC’yi de ziyaret etmesini amaçlıyoruz.”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Bodrum’da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Uluçay, “Dostluk maçı için Bodrum’a geldik. Bodrum Masterler ve Veteranlar ile daha önce maç yapmıştık. Bu kez onlar bizi ağırladı.” diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise sporun, barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çekerek, heyete teşekkür etti.
Dostluk maçını izleyen bir grup taraftar, her iki takıma da alkışlarla destek verdi.
- “Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”
- Uluçay’Dan Gençlere: Geleceği Şekillendirebilirsiniz
- Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Yarın İstanbul’A Gidecek
- Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı
- Akdağ’In Kktc Temasları
- Akıncı, İit Olağanüstü Zirvesi İçin Cuma Günü İstanbul’A Gidecek
- Akıncı, Birleşik Krallık Seçimlerde Başarılı Olan Türk Adayları Kutladı
- » Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
- » Sağlık Bakanı Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- » Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
- » İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
- » Meb, “Atam İzindeyiz” Anlayışıyla Etkinlikler Düzenliyor
- » Kısmet, Cannes’Da Görücüye Çıkıyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Yarın İstanbul’A Gidecek
- » İsrail’İn Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
- » Erdoğan’In Kudüs İçin Telefon Diplomasisi
- » Ese Brume’Den Çifte Şampiyonluk
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Tc Ysk Kesin Aday Listesini Açıkladı
- » Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı
- » 2 Ceset Daha Bulundu
- » Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bugün Toplanacak
- » Gazze’Deki Katliama Dünyanın Her Tarafında Protesto
- » ‘İsrail’İn Yaptığı Roma Statüsü’ne Göre Savaş Suçu’
- » Abd Başkanı Trump, Paris’teki Saldırıyı Kınadı
- » Tüm Annelerimizin, Anneler Günü Kutlu Olsun
- » Ramazan Ayı Bugün Başladı
- » Abd Hane Halkının Yüzde 43’Ü Yiyecek Ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor
- » Laü’Ye Ceza Yağdı
- » İngiltere, Nükleer Anlaşmaya Bağlı Kalacak
- » Hindistan’da Kum Fırtınalarında 145 Kişi Hayatını Kaybetti
- » Kuzey Kore’Den Uluslararası Topluma Çağrı
- » Tbmm Genel Kurulu “kudüs” Özel Oturumuyla Toplandı
- » Akıncı, Birleşik Krallık Seçimlerde Başarılı Olan Türk Adayları Kutladı
- » Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- » Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
- » Kıbrıs Mitolojisi” Yayınlandı
- » 22’Nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Bu Akşam Başlıyor
- » Evirgen Turnuvası Behlül’Ün
- » Moody’S, Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirme Yaptı
- » Esad Ve Putin Soçi’De Bir Araya Geldi
- » Erdoğan: Netanyahu’Nun Elinde Filistinlilerin Kanı Var
- » Ydü, Kız Ve Erkeklerde Şampiyon
- » İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
- » Uluçay’Dan Gençlere: Geleceği Şekillendirebilirsiniz
- » Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı
- » “Mülteci Dramı”Yla İlgili Ortak Basın Toplantısı
- » Esad Ve Putin Soçi’De Bir Araya Geldi
- » Papa’Dan Finansal Piyasalara Uyarı
- » Kuzey Kore’Den Uluslararası Topluma Çağrı
- » İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
- » İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor
- » Ergüçlü Cannes’Da Kırmızı Halıda Boy Gösterecek
- » Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
- » ‘İsrail’İn Yaptığı Roma Statüsü’ne Göre Savaş Suçu’
- » Abd Hane Halkının Yüzde 43’Ü Yiyecek Ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor
- » Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
- » Arap Birliği’nden “Kudüs” İçin Plan Hazırlığı
- » Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
- » “Kaliteli Üretim Devlet Tarafından Teşvik Edilmeli”
- » 60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar
- » Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
- » Ydü Uzatmada Uzatmadı (29-30)
- » “Kıbrıslı Türkler Demokratik Ve Laik Bir Toplum Olma Özelliğini Korumakta Kararlı”
- » Dev-İş Girne’De İsraili Protesto Etti
- » Laü’Ye Ceza Yağdı
- » Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- » Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, Anma Etkinliği Düzenliyor
- » Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura’dan ‘idlib’ Uyarısı
- » “4.gençlik Ve Spor Festivali” Cumartesi Gerçekleştirilecek
- » İit’Den İsrail’İn Gazze’De Yaptığı Katliama Tepki
- » Afganistan’Da Taliban Farah’A İkinci Kez Saldırdı
- » Sağlık Bakanı Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- » 22’Nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Bu Akşam Başlıyor
- » Ktimb Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı
- » Gazze’Deki Katliama Dünyanın Her Tarafında Protesto
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans