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Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
2009 yılından bu yana ülkemiz adına, ulusal ve uluslararası birçok ilke ve başarıya imza atan Sprinter Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş yeni hedefler ve gurur vesilesi olacak başarılar için hazır.
Yiğitcan Hekimoğlu ve antrewnörü Celal Keleş, 2018 yaz atletizm sezonunda koşulacak birçok yarış içinde ana hedef olarak belirledikleri 25-30 Haziran tarihlerinde İspanya’nın Terragona şehrinde düzenlenecek 18. Akdeniz Oyunları ve 7-12 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşecek 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası yer almakta ve bu hedefler doğrultusunda koşulacak diğer yarışlar hazırlık amacı taşımakta olup en yüksek performansa ulaşmayı sağlamaları beklenmektedir. Bu amaçla ekibimiz ENKA takımı ile 19-20 Mayıs’ta Mersin’de kulüpler Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları ile sezona başlayacak. Hemen arkasından ise 26-27 Mayıs’ta İngiltere-Birmingham şehrinde yapılacak olan Grup A Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Yarışmaları’nda piste çıkacak. Yiğitcan Hekimoğlu ‘’Geldikleri noktada daha iyisini yapmak için hazır hissettiğini ve ana hedeflere ulaşmak için gerekli performansa günü geldiğinde ulaşacağına inandığını ’’ belirtti. Antrenör Celal Keleş de çalışmalar ve sonucunda ‘’Yaptıkları performans testlerinin geçen yıla göre daha iyi sonuçlar verdiğine değinerek beklentisinin yarışmalarda pist performansına yansıması olduğunu belirterek bunun için hazır olduklarını ‘’ belirtti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans