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Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı
18 Mayıs 2018 Cuma Saat 12:20

Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı“1.Ahmet Altındağlu Off Road Yarışı” pazar günü yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün yapıldı. Kuzey Kıbrıs Off Road

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı“1.Ahmet Altındağlu Off Road Yarışı” pazar günü yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ikinci yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı, KKORD Yönetim Kurulu üyesi Argun Çağıl hazır bulundu.

KKORD Başkanı Hakan Kofalı, “2018 şampiyonamıza, çok erken kaybettiğimiz Ahmet Altındağlı arkadaşımız anısına yağacağımız sezonun ikinci yarışı ile devam ediyoruz. Önceki dönem yönetim kurulunda birlikte çalıştığımız Ahmet’in bu camiaya katkıları unutulmayacak. Birçok kuruluşun bize katkı koyduğu bu yarışta emeğini esirgemeyen ve destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise “Biz gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup bu tip sporlara yönelmelerini hedefleyerek offroad derneği ile işbirliği içerisindeyiz. Bu yarışta da yeni iki genç yarışmacının katılacağını öğrendik ve gurur duyduk. Demekki doğru yoldayız.” dedi.

Yarış, Pazar sabahı 10.00’da başlayacak
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıf üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 13 ekip mücadele edecek. S1, S3 ve S4 sınıflarında üçer, S2 sınıfında ise 4 yarışmacı start alacak. Yarış, Pazar günü saat 10.00’da Zet Karting tesislerinin yanında hazırlanan parkurda yapılacak. Ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı,  İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile gerçekleştirilecek.

Kayıt Listesi;

 

 

 

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