Laü’Ye Ceza Yağdı

KKTC Basketbol Federasyonu dün akşam yaptığı toplantıda, Ceza Kurulu’na sevk edilen olaylar ile ilgili olarak raporlara ve keza bu doğrultuda alınan kişilerin savunmalarına göre ceza yağdırdı. LAÜ Koçu Arkan Arşehit’e 1 Ay, yönetici Hasan Leyla İçer’e 18 Ay, LAÜ salon cihaz sorumlusu İnanç Zaifoğlu’na 6 Ay, Masör Nurhak Demirkaya’ya 6 Ay ve LAÜ kulübüne 1 maç ceza verdi. Ceza kurulu ayrıca Facebook’taki paylaşımları nedeniyle Orhun Mevlit’e de 1 Ay verdi.

1-)Mapfree Spor Kulübü Antrenörü Orhun Mevlit’e KKTC Basketbol Federasyonu Resmi Facebook Sayfasında 07 Mayıs 2018 tarihinde Hakem Burak Pehlivan ile ilgili yapılan paylaşıma yazmış olduğu yorum nedeni ile Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 7’nci ve 129’uncu maddelerinin Ceza Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak KKTC Basketbol Federasyonunu küçük düşürücü paylaşımına binaen 1 ay süre ile hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-)Lefke Avrupa Üniversitesi Antrenörü Arkan Arşehit’e 11 Mayıs 2018 tarihinde oynanan LAÜ-YDÜ müsabakasının bitiminde YDÜ oyuncusu Vukasin Mandiç’e yapmış olduğu sportmenliğe aykırı hareketten dolayı Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 7’nci ve 129’uncu maddelerinin Ceza Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak sportmenliğe aykırı paylaşımına binaen 1 ay süre ile hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3-)Lefke Avrupa Üniversitesi Yöneticisi Hasan Leyla İçer’e 11 Mayıs 2018 tarihinde oynanan LAÜ – YDÜ müsabakasının bitiminde saha içerisinde ve keza salon dışında YDÜ oyuncusu Vukasin Mandiç’e yapmış olduğu fiili tecavüzden dolayı Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 50’nci maddesi tahtında 18 ay süre ile hak mahrumiyeti cezası verilmesine ve YDÜ oyuncusu Vukasin Mandiç’e sarf etmiş olduğu küfürlü sözlerden dolayı Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 48’inci maddesi tahtında 6 ay süre ile hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4-)Lefke Avrupa Üniversitesi Salon Cihaz Sorumlusu İnanç Zaifoğlu’na 11 Mayıs 2018 tarihinde oynanan LAÜ – YDÜ müsabakasının bitiminde YDÜ oyuncusu Vukasin Mandiç’e sarf etmiş olduğu küfürlü sözlerden dolayı Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 48’inci maddesi tahtında 6 ay süre ile hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-)Lefke Avrupa Üniversitesi Masör Nurhak Demirkaya’ya 11 Mayıs 2018 tarihinde oynanan LAÜ – YDÜ müsabakasının bitiminde YDÜ oyuncusu Vukasin Mandiç’e sarf etmiş olduğu küfürlü sözlerden dolayı Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 48’inci maddesi tahtında 6 ay süre ile hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6-)Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Kulübüne 11 Mayıs 2018 tarihinde LAÜ Spor Salonunda oynanan LAÜ – YDÜ müsabakasının bitiminde çıkan saha olayları nedeni ile Ceza Kurulu Yönetmeliğinin 7’nci ve 129’uncu maddelerinin Ceza Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.