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Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
18 Mayıs 2018 Cuma Saat 12:21

Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Engelli deplasmanında oynadığı sezonun son maçını  63-72 kazanarak ülkeye mutlu döndü. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’nde başarılı bir sezonu ge

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Engelli deplasmanında oynadığı sezonun son maçını  63-72 kazanarak ülkeye mutlu döndü.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’nde başarılı bir sezonu geride bırakan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Engelli deplasmanında oynadığı sezonun son maçını  63-72 kazanarak ülkeye mutlu döndü. Temsilcimiz son maçta elde ettiği galibiyetle toplam puanını 32’ye çıkararak 12 takımlık ligi 7. sırada tamamladı.    KKTCELL yeni sezon öncesine kadar planlanan sosyal turnuva ve etkinliklere katılabilmek amacıyla hazırlıklarına haftalık idmanlarına devam ediyor.

 

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Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı Haberi

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