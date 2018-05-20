Ydü Uzatmada Uzatmadı (29-30)

Hentbol Büyük Kadınlar play-off karşılaşmasında YDÜ, DİGEM’i uzatma devreleri sonunda 30-29 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Hentbol Büyük Kadınlar play-off ilk maçında DİGEM ile YDÜ karşı karşıya geldiler. Normal süresi 25-25 eşitlikle sona eren karşılaşmayı uzatma devreleri sonunda 30-29 kazanan YDÜ seride durumu 2-0’a getirerek finale bir adım daha yaklaştı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma son düdük çalana kadar büyük çekişme içinde geçti. İlk yarıda DİGEM üç farklı üstünlük yakalasa da bunu koruyamadı ve devre 13-13 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha iyi başlayan YDÜ eşitliği bozarak iki farklı skor avantajını yakaladı ancak DİGEM rakibini yakalamasını bildi. Maçın son 15 saniyesine DİGEM 25-24 önde girse de Havva’nın kaydettiği golle normal süre 25-25 eşitlikle sona erdi.

Uzatma devrelerinin birincisi YDÜ’nün 30-28 üstünlüğü ile geçildi. İkinci uzatma devresinde takımlar gol yollarında başarısızdılar. DİGEM bu devrede 1 gol bulurken YDÜ gol atamadı. Son saniyelere kadar gol kovalayan DİGEM gol atmakta başarılı olamayınca karşılaşma YDÜ’nün 30-29 üstünlüğünde son buldu. Bu sonuçla seriye 1-0 önde başlayan YDÜ durumu 2-0’a getirerek final için çok önemli bir avantaj yakaladı.