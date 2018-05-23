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Kthy Binaları Yeniden Satışta!
Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.
Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı. 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satış için belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyatı, 4 milyon 750’a çekildi. Taban fiyatta 250 bin sterlinlik düşüş yapıldı.
Açık artırmanın Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda olacağı duyuruldu.
Açık artırmaya katılacaklar divana kayıt yaptıracak, kayıtlar ise bugün 10.00 ile 11.00 saatleri arasında olacak.
Kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum ve kuruluşlardan da yetki belgeleri talep edilecek.Kayıtların tamamlanmasının ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek ve açık artırma11.00- 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans