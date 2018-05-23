23 Mayıs 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kthy Binaları Yeniden Satışta!
22 Mayıs 2018 Salı Saat 09:00

Kthy Binaları Yeniden Satışta!

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak. Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmay

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı. 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satış için belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyatı, 4 milyon 750’a çekildi. Taban fiyatta 250 bin sterlinlik düşüş yapıldı.

Açık artırmanın Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda olacağı duyuruldu.

Açık artırmaya katılacaklar divana kayıt yaptıracak, kayıtlar ise bugün 10.00 ile 11.00 saatleri arasında olacak.

Kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum ve kuruluşlardan da yetki belgeleri talep edilecek.Kayıtların tamamlanmasının ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek ve açık artırma11.00- 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Kthy Binaları Yeniden Satışta! Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans