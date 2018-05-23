“Hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeselinin İlk Gösterimi Bugün Yapılıyor

“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeselinin ilk gösterimi bugün yapılıyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müzikleri Okan Ersan’a ait belgeselde Dome Otel’in kuruluşundan bugüne ayrıntılı tarihi bilgiler yanında, otelin ilginç mimarisinden, farklı toplumları buluşturan insan hikâyelerine kadar pek çok farklı konuya yer veriliyor.

Dome Otel’de saat 20.00’de başlayacak kırk beş dakikalık belgeselde, Girne ve Dome Otel’e ait farklı fotoğraf ve görüntüler ilk kez gün yüzüne çıkıyor.