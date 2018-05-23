Londra’da Kıbrıs rüzgarı esecek.Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs dışında en fazla yaşadığı yer olan İngiltere’nin başkenti Londra’da, 10 Haziran’da “Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali” düzenleniyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun biraraya gelerek düzenlediği festival, özellikle çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlıyor.

Halk oyunlarının sahneleneceği, geleneksel elişleri ve yiyeceklerin sergilenip satılacağı, eskiden oynanan çocuk oyunlarının tanıtılacağı, Kıbrıs Türk müziğinin sunulacağı festivale, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılması bekleniyor.Lefkoşa Folklor Derneği’nden bir ekip de festivalde gösteri sunmak üzere Londra’ya gidecek.

Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali, 10 Haziran Pazar günü 12.00-19.00 saatleri arasında Lee Valley Athletic Centre’de yer alacak.