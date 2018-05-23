Gazimağusa Çocuk Festivali Devam Ediyor

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği ortaklığında bu yıl 26.’sı yapılan Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında, Glapsides Plaji’nda Uçurtma Şenliği yapıldı.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğluları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Gazimağusa Çocuk Festivali’ni düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mağusa Gelişim Akademisi Sorumlusu Refik Hazır da, Gazimağusa Belediyesi’nin festivale katkı koymaktan mutluk duyduğunu dile getirdi.

Brt’ye konuşan minikler de uçurtma uçurtmayı çok sevdiklerini söylediler.

Havanın rüzgarlı olmaması nedeniyle her ne kadar uçurtma uçurmak güç olsa da, cocuklarin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.