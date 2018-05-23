Şampiyon Fenerbahçe

Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı final serisinde durumu 3-1 yapan Fenerbahçe kupayı kaldırdı

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni 62-53 yendi ve seride durumu 3-1 yapıp şampiyon oldu. Sarı lacivertliler 2-1 önde olduğu play-off final serisinin 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk etti. Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyreği 20-15, devreyi de 31-24 önde kapatırken üçüncü çeyrekteyse maçın hikayesi değişti ve Fenerbahçe maçı 62-53, final serisini de 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.