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22 Mayıs 2018 Salı Saat 09:02
Şampiyon Fenerbahçe
Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı final serisinde durumu 3-1 yapan Fenerbahçe kupayı kaldırdı Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yendi ve ser
Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı final serisinde durumu 3-1 yapan Fenerbahçe kupayı kaldırdı
Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni 62-53 yendi ve seride durumu 3-1 yapıp şampiyon oldu. Sarı lacivertliler 2-1 önde olduğu play-off final serisinin 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk etti. Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyreği 20-15, devreyi de 31-24 önde kapatırken üçüncü çeyrekteyse maçın hikayesi değişti ve Fenerbahçe maçı 62-53, final serisini de 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
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