Milli Takım’a Uyummed Medikal’den Destek

Conıfa 2018 Dünya Kupasında mücadele edecek olan KKTC Futbol Milli Takımına Uyummed Medikal’den de destek geldi.

KTFF’den yapılan açıklamada, Paddy Power CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı’na sporcu rehabilitasyonu sağlamak üzere kinesiotape, gazofix, protape ve tıbbi ürünlerin sağlanmasındaki desteğinden dolayı Uyummed Medikal Sti Ltd’ne teşekkür ederiz denildi.