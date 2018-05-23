23 Mayıs 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Milli Takım’a Uyummed Medikal’den Destek
22 Mayıs 2018 Salı Saat 09:02

Milli Takım’a Uyummed Medikal’den Destek

Conıfa 2018 Dünya Kupasında mücadele edecek olan KKTC Futbol Milli Takımına Uyummed Medikal’den de destek geldi. KTFF’den yapılan açıklamada, Paddy Power CONIFA 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı'na sporcu r

Conıfa 2018 Dünya Kupasında mücadele edecek olan KKTC Futbol Milli Takımına Uyummed Medikal’den de destek geldi.

KTFF’den yapılan açıklamada, Paddy Power CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı’na sporcu rehabilitasyonu sağlamak üzere kinesiotape, gazofix, protape ve tıbbi ürünlerin sağlanmasındaki desteğinden dolayı Uyummed Medikal Sti Ltd’ne teşekkür ederiz denildi.

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Milli Takım’a Uyummed Medikal’den Destek Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Şampiyon Fenerbahçe
Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı final serisinde durumu 3-1 yapan Fenerbahçe kupayı kaldırdı Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yendi ve ser...
Dağdelen, Ironman Lanzarote’De
Ülkemizin en fazla Ironman bitiren sporcusu olan ve “Ironman All Word Athlete (AWA) bronz sertifika unvanına sahip Cem Dağdelen İspanya’da yeni bir ironman zaferi peşinde. Ironman’in en zorlu şartlarına sahip Lanzarote etabında 12’inci kez...
Milli Takım’a Uyummed Medikal’den Destek
Conıfa 2018 Dünya Kupasında mücadele edecek olan KKTC Futbol Milli Takımına Uyummed Medikal’den de destek geldi. KTFF’den yapılan açıklamada, Paddy Power CONIFA 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı'na sporcu r...
Cumhuriyet Stadı Bakıma Alındı
Spor Dairesi Müdürlüğü’nün bir süreden beridir sürdürdüğü saha bakım-onarım çalışmalarında sıra İskele Cumhuriyet Stadı’na geldi. Sezonun tamamlanmasının ardından sahada var olan sorunların giderilmesi için harekete geçen Sp...
Birincilik Ydü’Nün
Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Yıldızlar Gençlik ve Spor Bayramı Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Yıldızlar Gençlik ve Spor Bayramı Serbest Güreş Müsabakaları Lefkoşa Rifat Şener Güre...
Ese Brume Zirvede
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Nijeryalı atleti Ese Brume, IAAF World Challenge Series 2018’in ilk ayağında Uzun Atlama branşında gerçekleştirdiği 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecesini yaparak zirveye oturdu. Doğu Akde...
Bocce De Erkekler Ligi Başladı
Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen erkekler bocce ligi başladı. 8 takımlı tek devre play off statüsüne gore oynanacak olan Erkekler Bocce Ligi maçları dün oynanan karşılaşmalar ile start aldı. Ligin ilk haftasını fav...
Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
Bodrum Masterler ve Veteranlar Derneği ile Gazi Mağusa Futbol Masterları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dostluk maçı yaptı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın da aralarında old...
Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
2009 yılından bu yana ülkemiz adına, ulusal ve uluslararası birçok ilke ve başarıya imza atan Sprinter Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş yeni hedefler ve gurur vesilesi olacak başarılar için hazır. Yiğitcan Hekimoğlu ve antrew...
Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı“1.Ahmet Altındağlu Off Road Yarışı” pazar günü yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün yapıldı. Kuzey Kıbrıs Off Road...
Laü’Ye Ceza Yağdı
KKTC Basketbol Federasyonu dün akşam yaptığı toplantıda, Ceza Kurulu’na sevk edilen olaylar ile ilgili olarak raporlara ve keza bu doğrultuda alınan kişilerin savunmalarına göre ceza yağdırdı. LAÜ Koçu Arkan Arşehit’e 1 Ay, yönetici ...
Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Engelli deplasmanında oynadığı sezonun son maçını  63-72 kazanarak ülkeye mutlu döndü. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’nde başarılı bir sezonu ge...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans