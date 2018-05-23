Ese Brume Zirvede

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Nijeryalı atleti Ese Brume, IAAF World Challenge Series 2018’in ilk ayağında Uzun Atlama branşında gerçekleştirdiği 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecesini yaparak zirveye oturdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi, 2015 Afrika Uzun Atlama Şampiyonu, 2014 Commonwealth Games Şampiyonu unvanlarına sahip Nijeryalı atleti Ese Brume, IAAF World Challenge Series 2018’in ilk ayağında Uzun Atlama branşında gerçekleştirdiği 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecesini yaparak zirveye oturdu. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Jamaika’nın Kingston kentinde düzenlenen yarışmada, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran ABD’li atlet Shakeelah Saunders’e 17 santimetre gibi bir fark atarak birinci olan Ese Brume, henüz 21 yaşında olmasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösteriliyor. Antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile çalışmalarını sürdüren Ese Brume, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve DAÜ’ye 2018 yılında dünyanın Uzun Atlama branşındaki en başarılı atleti olma gururunu yaşattı. DAÜ’lü atlet Ese Brume, son olarak Uzun Atlama ve 200 Metre branşlarında çifte Türkiye Şampiyonluğu elde etmişti. Ese Brume’nin dünyada yılın en iyi derecesini yaparak birinci tamamladığı müsabakada dereceler şöyle: