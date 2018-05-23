Bocce De Erkekler Ligi Başladı

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen erkekler bocce ligi başladı.

8 takımlı tek devre play off statüsüne gore oynanacak olan Erkekler Bocce Ligi maçları dün oynanan karşılaşmalar ile start aldı. Ligin ilk haftasını favori takımlar kayıpsız geçti. Ligin yeni ve iddialı ekibi Girne Üniversitesi rakibi ÖZEV’i rahat bir oyunla 3-0 geçerken, Federasyon Kupası Şampiyonu Yakın Doğu takımı da rakibi GÜHAD’ı aynı skorla gecerek lige güzel bir başlangıç yaptılar. Ligin bir diğer iddialı takımı Tatlısu, genç oyunculardan kurulu Darbazspor’u 3-0 geçerken gecenin son maçında Deniz Plaza zaman zaman zorlandığı maçta rakibi Taşkınköy SK’yı 3-0 yenerek ligde ilk 4 sıraya yerleşti