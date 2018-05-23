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Kktc’De Organ Bağışı Konusu Ele Alınacak
22 Mayıs 2018 Salı Saat 09:02

Kktc’De Organ Bağışı Konusu Ele Alınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde pazartesi günü “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenliyor. “Organların toprak olma

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde pazartesi günü “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenliyor.

“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla saat 10.00’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak seminere, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar konuşmacı olarak katılacak. Oygar, KKTC’de organ bağışı, organ nakilleri, KKTC İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seminerin sonunda ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden Organ Bağışı Kaydı da alınabilecek.

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Kktc’De Organ Bağışı Konusu Ele Alınacak Haberi

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Kktc’De Organ Bağışı Konusu Ele Alınacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde pazartesi günü “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenliyor. “Organların toprak olma...
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