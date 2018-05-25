Dolarda Hareketlilik

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından düşüşe geçerek 4,5865’i gördü. Dolar 4.59 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro, Merkez Bankası’nın kararının ardından 5.37’den işlem görüyor.

Güne yükselişle başlayan ve 4,9282 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti

Dolar/TL PPK toplantısı sonrasında 4,5865’e kadar gerilemesinin ardından saat 20.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4,58 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2 düşüşle 5,37’den, sterlin/TL de yüzde 1,9 azalarak 6,1510’dan işlem görüyor.