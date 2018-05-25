Ticaret Ve Sanayi Başlıkları Altında Sürdürülen Çalışmaların Sonuçları Nami’Ye Sunuluyor

Ticaret ve sanayi başlıkları altında sürdürülen çalışmaların sonuçlarının bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye sunuluyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, dün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen teknik bir heyet ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu başkanı ile görüşmüştü.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nami’nin daveti üzerine adaya gelen heyetle Ankara’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile imzalanan Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği Protokolü’nün uygulanması konuları ele alınmıştı.

Görüşmede, yeni yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesini ihtisas alanı şeklinde oluşturmak üzere iki bakanlık arasında varılan işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi de konuşulmuştu.

İki günlüğüne KKTC’de bulunacak teknik heyet ile ticaret ve sanayi başlıkları altında sürdürülen çalışmaların sonuçlarının bugün Nami’ye sunulacağı belirtilmişti.