Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak

Lefkoşa’da Devpa Çemberi’ndeki yol trafiğe kapanıyor.

Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki düzenleme çalışmaları çerçevesinde DEVPA Çemberi bu akşamdan itibaren 11 saat trafiğe kapanacak.Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamasına göre, çift taraflı asfalt dökümü nedeniyle yol bugün saat 18.00’den yarın sabahı 07.00’ye kadar trafiğe kapatılacak.