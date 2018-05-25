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Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:56

Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak

Lefkoşa’da Devpa Çemberi’ndeki yol trafiğe kapanıyor. Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki düzenleme çalışmaları çerçevesinde DEVPA Çemberi bu akşamdan itibaren 11 saat trafiğe kapanacak.Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamas

Lefkoşa’da Devpa Çemberi’ndeki yol trafiğe kapanıyor.

Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki düzenleme çalışmaları çerçevesinde DEVPA Çemberi bu akşamdan itibaren 11 saat trafiğe kapanacak.Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamasına göre, çift taraflı asfalt dökümü nedeniyle yol bugün saat 18.00’den yarın sabahı 07.00’ye kadar trafiğe kapatılacak.

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Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak Haberi

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Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
Lefkoşa’da Devpa Çemberi’ndeki yol trafiğe kapanıyor. Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki düzenleme çalışmaları çerçevesinde DEVPA Çemberi bu akşamdan itibaren 11 saat trafiğe kapanacak.Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamas...
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