Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor

Ülkemiz yağışlı havanın etkisine giriyor.Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığı bölgede yarından itibaren iki gün yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da 4 derecelik düşüşle 34 dereceye inecek. Yağışlı günlerde y