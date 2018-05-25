Türkiye Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı

Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dövizdeki hızlı yükseliş üzerine bu akşam olağanüstü toplandı.

NTV’nin haberine göre toplantıda, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’tan 16.5’e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu , Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8’de sabit tuttu.

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK’nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul’un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını yüzde 9,25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 düzeyinde bırakıldığı, borç verme faiz oranının yüzde 13,50’den yüzde 16,50’e yükseltildiği ifade edildi.

Duyuruda yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Kurulun fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği vurgulanan duyuruda, “Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.