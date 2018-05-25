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Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı
24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:57

Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı

Dünya Bankası,Türkiye’ye 600 milyon dolarlık “Tuz Gölü” kredisini onayladı.Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’ye “Tuz gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi genişletme çalışmaları” için 600 milyon dolarlık kr

Dünya Bankası,Türkiye’ye 600 milyon dolarlık “Tuz Gölü” kredisini onayladı.Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’ye “Tuz gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi genişletme çalışmaları” için 600 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada,Tesisin başlangıç kapasitesinin bir milyar metreküp olduğu kaydedilerek, “ Türkiye hükümetinin, depolama tesisisin büyüklüğünü yine aynı yerde yapılacak yatırım ile 5 katına çıkartmaya yönelik çabalarını destekleyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ tarafından uygulanacak olan Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi’nin üç bileşenden oluşacağı da vurgulandı.

Toplamda 600 milyon dolarlık yeni kredi sağlanan projenin Türkiye’de özellikle kış aylarındaki kömüre bağımlılığı azaltmak suretiyle ülkenin sera gazı emisyonlarını düşürmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

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