Yakın Doğu Üniversitesinden Flaş Karar..! Ligden Çekildiler..!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Geçen yıl ligde şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi ligden çekildi. YDÜ bu alandaki kulüp faaliyetleri sona ermiştir açıklaması yaptı.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası’nı kazanan, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Final Four’a kalan, Bilyoner.Com Basketbol Süper Ligi’nde ise finalde Fenerbahçe’ye kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi’nden flaş karar.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Basketbolu Geliştirme Derneği ile geçen sezon birleşen Yakın Doğu Üniversitesi, basketboldan çekilme kararı aldı. Geride kalan sezonu 3 kupa ile tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, BGD ile olan birlikteliği bugün itibariyle sonlandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Basketbol Takımı’nın misyonunu tamamladığına inanarak bu branştaki kulüp faaliyetlerini sona erdirmiştir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülke içerisinde ve dış temaslar bağlamındaki faaliyetlerini yoğun olarak sürdüreceğini bildirerek düşüncelerimi aktarmak isterim. Bu arada, istisnaî olarak, Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Basketbol Takımı’nın misyonunu tamamladığına inanarak bu branştaki kulüp faaliyetlerini sona erdirmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, Avrupa’da Avrupa Şampiyonluğu dahil ve Türkiye’mizde 5 önemli kupa şampiyonluk kazanarak, üniversitemizin, ve daha da önemlisi yurdumuzun potansiyelinin fiiliyata ne kadar büyük bir güçle dönüşebileceğini göstermiş bulunmaktadır. Kıbrıs’ımızın yurdumuzun böyle bir atılım örneğine ne denli ihtiyacı olduğunu herkes teslim etmiştir. Üniversitemizin şampiyonluk sporunda önder bir konumda olduğu bilinmektedir diye düşünmekteyim.