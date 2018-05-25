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24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:58
Ozanköy, Kurtarıcıoğulları’na Teslim
Başarısız bir sezon geçirerek süper ligden 1.lige düşen Ozanköy’de yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik adam belli oldu. Sami Otçuoğlu’nun başkanlığında yola devam edecek Akacan Ozanköy’de önceki hafta kaleci Mehmedemin ile
Başarısız bir sezon geçirerek süper ligden 1.lige düşen Ozanköy’de yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik adam belli oldu.
Sami Otçuoğlu’nun başkanlığında yola devam edecek Akacan Ozanköy’de önceki hafta kaleci Mehmedemin ile sözleşme imzalandıktan sonra bugünde Tayfun Kurtarıcıoğulları ile sözleşme imzalandı.
Yaklaşık 1 haftadır iki taraf arasında yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanırken tecrübeli teknik adam Tayfun Kurtarıcıoğulları bugün sponsor Bulut Akacan ve Başkan Sami Otçuoğlu ile bir araya gelerek kendisini kırmızı beyazlı yapan renklere imza attı.
Akacan Ozanköy Spor Kulübü teknik adamlığa Tayfun Kurtarıcıoğullarını yardımcılığına Nejat Kurtarıcıoğulları’nı getirdikten sonra şimdi transfer çalışmalarına başlayacak.
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