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1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:59

1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

Kıbrıs Bağımsız Film Derneği (CIFA) tarafından düzenlenen 1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali (ICSFF) dün AKM’de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Kapanış törenine şair-multimedya performans sanatçısı ve akademisyen

Kıbrıs Bağımsız Film Derneği tarafından düzenlenen 1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali dün AKM’de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Kapanış törenine şair-multimedya performans sanatçısı ve akademisyen Alev Adil, sanat yönetmeni Selda Çiçek,film eleştirmeni-oyuncu Cüneyt Cebenoyan, ressam-şair Ümit İnatçı ve Rus yönetmen -senarist-yapımcı Slava Ross tarafından oluşturulan festival jürisi de katıldı.

CIFA’dan verilen bilgiye göre, toplam 5 gün süren ve 46 ülkeden 74’ü yarışma filmi olmak üzere toplam 87 kısa filmin gösterildiği uluslararası festivalin kapanışında jüri adına Cüneyt Cebenoyan bir konuşma yaptı.

Cüneyt Cebenoyan, ödül alan filmlerin gerekçeli kararlarını söylerken iyi filmlerden oluşan yarışma bölümündeki filmlerin arasından ödül vermekte çok zorlandıklarını ifade etti.
Festivalde “En İyi Film” ödülü, Almanya’dan yarışmaya katılan Kristina Shtubert’in yönettiği “Elisa”ya, “En İyi Sinematografi” ödülü Nepal’den Pratish Shrestha’nın yönettiği “Gya” filmine, “En İyi Kurgu” Ödülü Brezilya’dan Lucas H. Rossi’nin yönettiği “The Dress of Myriam”a gitti.

Fransa’dan Loïc Gaillard’ın yönettiği “What A Hidden In The Snow” ise Jüri Özel Ödülü’nü layık görüldü.

Kıbrıs Bağımsız Film Derneği ise Irak’tan Semaa Samir’in yönettiği “Zero mm” filmine CIFA Özel Ödülü verdi.

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1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi Haberi

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