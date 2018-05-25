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24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:59
Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
Güliz Özverir’in “O Çınar’ın Gölgesinde – Babam Dr. Şefik Özverir” isimli 3. kitabı yayımlandı. Kitabın tanıtım ve imza etkinliği 26 Mayıs Cumartesi günü Çamlıbel Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 15:00-18:00
Güliz Özverir’in “O Çınar’ın Gölgesinde – Babam Dr. Şefik Özverir” isimli 3. kitabı yayımlandı.
Kitabın tanıtım ve imza etkinliği 26 Mayıs Cumartesi günü Çamlıbel Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.
Etkinlik, 15:00-18:00 saatleri arasında yer alacak.
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