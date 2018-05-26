Antik Mağusa Vakfı, yaşanmışlıkları gün yüzüne çıkarmak, geçmiş yolculuğu gününüze taşımak adına “Bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor” isimli nostaljik bir sergi açılışı gerçekleştirdi.

Gazimağusa Surlar içinde bulunan Venedik Evi’nde düzenlenen sergide geçmişten günümüze Mağusalıların resimleri sergilenirken, zaman zaman duygu dolu anlar da yaşandı.

Şerhi açılışında duygularını dile getiren Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Venedik Evi adlı mekanın doğup büyüdüğü ve anılarla dolu bir yer olduğunu belirterek, burasının bir hayalin ürünü olduğunu ve büyük mücadeleler sonunda hayalini gerçekleştirerek mekanı hizmete koyduğunu kaydetti.

“Burada bir tarih yatıyor” şeklinde konuşmasını sürdüren Resmiye Eroğlu, kültürel değerlere sahip çıkmanın ve mekanın tüm dünyaya tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Antik Mağusa Vakfı olarak anaçlarının geçmişte Mağusalıların nasıl birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi dolu yaşadıklarını göstermek olduğunu belirterek, günümüz kulaklarında maalesef bu sevginin ve birliğin olmadığını dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da böylesi bir mekanı tekrar hayata geçirdikleri için Antik Mağusa Vakfı üyelerine teşekkür ederek, geçmişi yaşayarak duygu doku anlar yaşadıklarını söyledi ve geçmişte yaşananların gelecek kulaklara anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu Da etkinlikte duygulu anlar yaşayarak, hayatının bu mekanda geçtiğini, burada yuva kurup, üç çocuğunun burada doğduğunu anımsatarak, resimlere baktığı zaman ise ayrıca duygulandığını, orada çok güzel dostlukların yaşandığını anımsadığını ifade etti.

Etkinlikte daha sonra sergi açılışına katılan davetliler hem nostaljik resimleri keyifle gezip inceledi hem de uzun aradan sonra bir arada olmanın keyfini yaşadı.

Sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.