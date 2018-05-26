Fed’Den Faiz Mesajı

ABD Merkez Bankası Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, bu yılın geri kalanında üç kez daha faiz artırılmasının mümkün olduğunu belirterek, “Eğer enflasyonun hızlanmaya başladığı görürsek, bu yıl dördüncü faiz artışına açık olurum” dedi.

Harker, Amerikalı yayın kuruluşu CNBC’ye verdiği mülakatta para politikasına yönelik son beklentilerini paylaştı. Fed’in 2018 ve 2019’da üçer kez faiz artırmasını beklediğini kaydeden Harker, bununla birlikte gerçek sayıyı enflasyondaki gelişmelerin belirleyeceğini vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Harker, enflasyonun hızlanması durumunda daha fazla parasal sıkılaşmanın gerekebileceğine işaret ederek, “Eğer enflasyonun hızlanmaya başladığı görürsek, bu yıl dördüncü faiz artışına açık olurum. Ancak bunun kanıtını görmeliyim” ifadelerini kullandı.