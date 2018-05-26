Dövizin Yükselişi Durdurulamıyor

Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artırma ve daha fazla döviz satma yönündeki kararları dövizi frenlemedi.Döviz, faiz artırma kararının ardından bir miktar gerilese de da sabah saatlerinden itibaren yeniden yükselişe geçti.

Piyasalarda dövizin yükselişinin önünü kesmek için Türkiye Merkez bankası öğleden sonra daha fazla döviz satma kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Ancak bu karar da yükıselişin önüne geçemedi.Piyasaların kapanışında İngiliz sterlini 6.4, Euro 5.6 dolar ise 4.8 seviyelerinden işlem görüyor