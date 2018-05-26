Antik Mağusa Vakfı tarafından düzenlenen “Bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor” sergisi bugün halkla buluşuyor.Venedik Evi’nde yer alacak sergi saat 18:00’de açılacak.

Sergi ‘‘Anıları yeniden gün yüzüne çıkarmak, yaşanmışlıkları, küçük, büyük tüm Mağusalılar ile buluşturmak üzere, geçmiş yolculuğu gününüze taşımak adına” temasıyla düzenleniyor.