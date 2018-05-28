Meclis Çalışmaları

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında Organik Tarım Yasa Tasarısı ile Taşınmaz Mal tasarruf, kayıt ve kıymet takdiri Değişiklik Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel Kurul’un özel gündeminde ise BRTK 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı var.

Güncel konuşmaların da yapılacağı genel kurul toplantısında milletvekillerinin yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.