Adaylık İçin Başvurular Bugün Yapılacak

Ülkemiz 24 Haziran’da yapılacak yerel seçime hazırlanıyor.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’ne yönelik takvim süreci de işliyor. Seçim takvimine göre adaylık için başvurular bugün yapılacak.

Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı ise yarın gerçekleştirilecek. Aynı gün İlçe Seçim Kurulları, kendi ilçelerinde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek. İlanlar İlçe Seçim Kurulları’nın kapısına asılmak suretiyle gerçekleştirilecek.

YSK duyurusunda, sandık seçmen listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimlerinin, bugün Resmi Gazete’de ilan edileceği de bildirildi.

YSK ayrıca, sandık seçmen listelerine yapılan itirazları her ilçeye bağlı Seçim Kurulu’nda değerlendirileceğini de duyurdu.