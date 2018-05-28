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Zeka Bey Ölüm Yıldönümünde Anılıyor
Başhakim Zeka Bey, vefatının 34. Yıldönümünde bugün de anılacak.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı, Başhâkim Zekâ Bey, vefatının 34. yıldönümü nedeniyle iki ayrı törenle anılıyor.
Zeka Bey, için bugün kabri başında da anma töreni düzenlenecek. Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreni saat 17.00’de başlayacak.
Zekâ Bey, dün akşam da doğum yeri olan Balalan köyünde anılmıştı.
Balalan Köyü’ndeki anma töreni, Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Derneği tarafından düzenlenmişti.
Zeka bey anıtı önünde gerçekleştirilen tören dua okunması ile başladı.
Törende ilk konuşmayı yapan merhum Zeka Bey’in torunu Arkun Zeka, dedesini rahmetle andıklarını kaydederek, Zeka Bey’in adını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Balalan Köy Muhtarı Turgut Özbalalan da çok sevilen biri olan merhum Zeka Bey’in köyün ve ülkenin gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, merhumun çok mütevazi kişiliğinden söz etti.
Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Balalan köyünün yetiştirdiği Zekâ Bey’in dünyada örnek alınacak bir kişi olduğunu söyleyerek merhumun hukuksal alanda çok önemli işlere imza attığını anlattı.
Tören, Avtepe’li Hasan Nihat’ın merhum Zekabey’e yazdığı şiiri okuması ile son buldu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans