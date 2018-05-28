İtalya’Da Hükümet Krizi

İtalya’da hükümet kurma çalışmaları yine yarıda kaldı.

İtalya’da başbakan adayı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ekonomi bakanı adayı Paolo Savona’yı reddetmesinin üzerine hükümeti kurma çabalarını sona erdirdi.

81 yaşında bir hukuk profesörü olan Paolo Savona, Avrupa’nın ortak para birimi Euro’ya karşıtlığıyla tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Conte ile toplantısının ardından eski IMF üst düzey yetkililerinden Carlo Cotarelli’yi görüşmek üzere makamına çağırdı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Mattarella, ekonomi bakanı adayına neden karşı çıktığını şu ifadelerle dile getirdi:

“Euro ile ilgili güvensizlik, ülkemize ve şirketlerimize yatırım yapan İtalyan ve yabancı yatırımcıları alarma geçirdi. Her geçen gün değer kaybeden İtalyan Borsası, şirketlerimizin ve onlara yatırım yapanların kaynaklarını, birikimlerini yok ediyor.”

Hakkındaki endişeleri gidermek isteyen Ekonomi Bakanı adayı Savana ise “farklı bir Avrupa istiyorum, daha güçlü ve eşitlikçi bir Avrupa” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, koalisyon ortaklarından Lig Hareketi lideri Matteo Salvini henüz Conte ile Cumhurbaşkanı Mattarella’nın görüşmesi sona ermeden bir açıklama yaparak çıkmaza giren hükümet kurma çalışmalarında tek çözümün yeniden seçime gitmek olduğunu ifade etti.