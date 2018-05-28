Zeka Bey Anıldı

Alanında uluslararası isim yapmış hukukçulardan Başhakim Zeka Bey, ölümünün 34’üncü yıldönümünde doğduğu köy olan Balalan’da düzenlenen törenle anıldı.

Zeka Bey Anıtı önünde gerçekleştirilen tören dua okunması ile başladı.

Törende ilk konuşmayı yapan merhum Zeka Bey’in torunu Arkun Zeka, dedesini rahmetle andıklarını kaydederek, Zeka Bey’in adını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Balalan Köy Muhtarı Turgut Özbalalan da çok sevilen biri olan merhum Zeka Bey’in köyün ve ülkenin gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, merhumun çok mütevazi kişiliğinden söz etti..

Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Balalan köyünün yetiştirdiği Zeka Bey’in dünyada örnek alınacak bir kişi olduğunu söyleyerek merhumun hukuksal alanda çok önemli işlere imza attığını anlattı.

Tören, Avtepe’li Hasan Nihat’ın merhum Zeka Bey’e yazdığı şiiri okuması ile son buldu.