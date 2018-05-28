Akça, Yeniden Başkan

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği başkanlığına yeniden Latif Akça seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 3. Olağan Genel Kurulu’nu dün gerçekleştiren derneğin yeni yönetimi belirlendi.Genel Başkanlığa Latif Akça, Genel Merkez Yönetimine Erkan Akkaya, Selim Terzi, Sıdıka Erçıka ve İsmet Kazaz getirildi.

Disiplin Kurulu’nda Gökhan Güler, İrfan Kunt ve Tahsine Doksandokuz; Denetleme Kurulu’nda ise Berna Alevkaya, Nilüfer Ragıpoğlu ve Havva Tahtacı yer aldı.