Erdoğan: Afrin’De 4 Bin 480’ini Etkisiz Hale Getirdik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’de şu an itibarıyla 4 bin 480, Kuzey Irak’ta PKK’lı 419, yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik.” dedi.

Erdoğan, “Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş… Geçin o işleri. Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kafayı Türkiye’nin prestij projelerine takan bir muhalefete bu ülke emanet edilir mi? Seçim vaadi olarak, yenilerini yapmak yerine durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bahseden bir muhalefete Türkiye’nin direksiyonu teslim edilir mi?”

24 Haziran seçimlerinin ülke tarihinin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya 16 yıllık kazanımlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız ya da yıkım ittifakının bunları heba etmesine fırsat vereceğiz.” şeklinde konuştu.