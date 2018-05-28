28 Mayıs 2018 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türk Kızılayı’Ndan Yemen’e 1 Milyon Dolarlık Nakdi Bağış
28 Mayıs 2018 Pazartesi Saat 09:42

Türk Kızılayı’Ndan Yemen’e 1 Milyon Dolarlık Nakdi Bağış

Türk Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Yemen'de devam eden insani yardım faaliyetlerine 1 milyon dolarlık nakdi bağış yapılacak. Kızılay'ın İstanbul Başkanlık Ofisinde düzen

Türk Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Yemen’de devam eden insani yardım faaliyetlerine 1 milyon dolarlık nakdi bağış yapılacak.

Kızılay’ın İstanbul Başkanlık Ofisinde düzenlenen törende, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile Katar Hayır Kurumu CEO’su Faisal Rashid Al Fehaida iş birliği protokolüne imza attı.

Burada konuşan Kınık, insanlığın büyük krizlerinden birisi olan Yemen krizine yönelik Katar Hayır Kurumu ile ortak bir kampanya yürütmek adına iki iş birliği anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Yemen’de özellikle kolera ve gastrointestinal sistem vakaları ile bulaşıcı hastalıklarla ilgili durumun kriz seviyesine geldiğini aktaran Kınık, “Anlaşma imzaladığımız iki projeyle Yemen’de en önemli ihtiyaç olan gıdaların temini noktasında yaklaşık bir milyon dolarlık bir programı birlikte uygulayacağız. İkinci imzamız ise sağlık sisteminin güçlendirilmesi anlamında Yemen’deki bir hastaneye gastroenterolojik endeskopik bir tedavi merkezi kurulması noktasında bir proje olacak.” diye konuştu.

Bunun dışında başka projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Kınık, Katar Hayır Kurumu aracılığıyla yeni dönemde Suriye’nin İdlib bölgesinde 4 bin aileye gıda dağıtımını yapacaklarını vurguladı.

Katar Hayır Kurumu ile Türk Kızılayı iş birliğine önem verdiklerine işaret eden Kınık, Katar’ın hem millet hem sivil toplum kuruluşları olarak insanlığa yapmış olduğu faydalardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Katar Hayır Kurumu CEO’su Faisal Rashid Al Fehaida da Türk Kızılayı ile pek çok insani yardım konusunda ittifak halinde olduklarını söyledi.
Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılayı vasıtasıyla her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Al Fehaida “Başta hastane ihtiyaçları olmak üzere gıda ihtiyaçlarını da karşılayacak projeler için Kızılay’a destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Türk Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında, Yemen’de devam eden insani yardım faaliyetleri için 1 milyon dolarlık nakdi bağış gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Yemen’de sağlık ve gıda yardımı sektörlerinde iki proje hayata geçirilecek. Yemen’in Aden şehrinde bulunan Al-Sadaka Eğitim Hastanesi’nin Gastroenteroloji bölümünün son teknoloji cihazlar ile renovasyonu ve toplam 50 bin ihtiyaç sahibine ulaşması hedeflenen 10 bin gıda kolisinin dağıtımı yapılacak.

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Türk Kızılayı’Ndan Yemen’e 1 Milyon Dolarlık Nakdi Bağış Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan: Afrin’De 4 Bin 480’ini Etkisiz Hale Getirdik
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de şu an itibarıyla 4 bin 480, Kuzey Irak'ta PKK'lı 419,...
Türk Kızılayı’Ndan Yemen’e 1 Milyon Dolarlık Nakdi Bağış
Türk Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Yemen'de devam eden insani yardım faaliyetlerine 1 milyon dolarlık nakdi bağış yapılacak. Kızılay'ın İstanbul Başkanlık Ofisinde düzen...
Türkiye’De 30 Ayda 6 Bin 717 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik 2016 yılı başından bugüne kadar geçen sürede düzenlenen operasyonlarda, 276'sı üst düzey olmak üzere 6 bin 717 terörist etkisiz hale getirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ter...
Türkiye’Deki Milletvekili Seçimi’Ne İlişkin Geçici Aday Listesi Açıklandı
Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin geçici aday listesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 8 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına veri...
Türkiye-Abd Çalışma Grubu Menbiç’Te Yürütecekleri İş Birliğine Hazır
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapı...
Türkiye’Deki Seçimlere 31 Gün Kaldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile 27. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek üzere 24 Haziran'da yapılacak seçimlere 31 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvim...
Kalın: Dolardaki Artış Suni, Şişirilmiş Bir Artış
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dolardaki yükselişe ilişkin, "Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere, bütün ilgili...
Görme Engellilere Yapay Zekalı “Üçüncü Göz” Geliyor
Bilkent Üniversitesi’nde, özellikle görme engeli bulunanlar için "üçüncü göz" olacak yapay zekalı mobil yazılım geliştirildi. Sistem, sesli komut sonrası cep telefonu ile çekilen fotoğrafları hem telefon hem de sosyal medyadak...
Türkiye Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı
Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dövizdeki hızlı yükseliş üzerine bu akşam olağanüstü toplandı. NTV’nin haberine göre toplantıda, borç verme faiz oranı yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Me...
Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı
Dünya Bankası,Türkiye’ye 600 milyon dolarlık “Tuz Gölü” kredisini onayladı.Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’ye “Tuz gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi genişletme çalışmaları” için 600 milyon dolarlık kr...
Hdp Aday Listesini Ysk’Ya Verdi
Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim ...
Yıldırım: Tek Yanlı Sondaj Faaliyetleri Dar Görüşlülüklerine Örnektir
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerinin Rumların dar görüşlü yaklaşımına örnek olduğunu belirtti. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Yunanistan’ın ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans