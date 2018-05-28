Türk Kızılayı’Ndan Yemen’e 1 Milyon Dolarlık Nakdi Bağış

Türk Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Yemen’de devam eden insani yardım faaliyetlerine 1 milyon dolarlık nakdi bağış yapılacak.

Kızılay’ın İstanbul Başkanlık Ofisinde düzenlenen törende, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile Katar Hayır Kurumu CEO’su Faisal Rashid Al Fehaida iş birliği protokolüne imza attı.

Burada konuşan Kınık, insanlığın büyük krizlerinden birisi olan Yemen krizine yönelik Katar Hayır Kurumu ile ortak bir kampanya yürütmek adına iki iş birliği anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Yemen’de özellikle kolera ve gastrointestinal sistem vakaları ile bulaşıcı hastalıklarla ilgili durumun kriz seviyesine geldiğini aktaran Kınık, “Anlaşma imzaladığımız iki projeyle Yemen’de en önemli ihtiyaç olan gıdaların temini noktasında yaklaşık bir milyon dolarlık bir programı birlikte uygulayacağız. İkinci imzamız ise sağlık sisteminin güçlendirilmesi anlamında Yemen’deki bir hastaneye gastroenterolojik endeskopik bir tedavi merkezi kurulması noktasında bir proje olacak.” diye konuştu.

Bunun dışında başka projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Kınık, Katar Hayır Kurumu aracılığıyla yeni dönemde Suriye’nin İdlib bölgesinde 4 bin aileye gıda dağıtımını yapacaklarını vurguladı.

Katar Hayır Kurumu ile Türk Kızılayı iş birliğine önem verdiklerine işaret eden Kınık, Katar’ın hem millet hem sivil toplum kuruluşları olarak insanlığa yapmış olduğu faydalardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Katar Hayır Kurumu CEO’su Faisal Rashid Al Fehaida da Türk Kızılayı ile pek çok insani yardım konusunda ittifak halinde olduklarını söyledi.

Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılayı vasıtasıyla her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Al Fehaida “Başta hastane ihtiyaçları olmak üzere gıda ihtiyaçlarını da karşılayacak projeler için Kızılay’a destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türk Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında, Yemen’de devam eden insani yardım faaliyetleri için 1 milyon dolarlık nakdi bağış gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Yemen’de sağlık ve gıda yardımı sektörlerinde iki proje hayata geçirilecek. Yemen’in Aden şehrinde bulunan Al-Sadaka Eğitim Hastanesi’nin Gastroenteroloji bölümünün son teknoloji cihazlar ile renovasyonu ve toplam 50 bin ihtiyaç sahibine ulaşması hedeflenen 10 bin gıda kolisinin dağıtımı yapılacak.