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Türkiye’De 30 Ayda 6 Bin 717 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
28 Mayıs 2018 Pazartesi Saat 09:42

Türkiye’De 30 Ayda 6 Bin 717 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik 2016 yılı başından bugüne kadar geçen sürede düzenlenen operasyonlarda, 276'sı üst düzey olmak üzere 6 bin 717 terörist etkisiz hale getirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ter

Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik 2016 yılı başından bugüne kadar geçen sürede düzenlenen operasyonlarda, 276’sı üst düzey olmak üzere 6 bin 717 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütleriyle mücadelesini ülke genelinde sürdüren jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2016’da 31 bin 283, 2017’de 51 bin 798 ve 2018’de bugüne kadar geçen sürede 26 bin 172 kırsal operasyon yapıldı.
Köy kontrollerine de önem veren güvenlik güçlerince, teröristler tarafından kullanılan 2016’da 895, 2017’de bin 807 ve 2018 yılında 25 Mayıs tarihine kadar geçen sürede 649 sığınak ve barınak imha edildi.

Terör örgütlerine adeta nefes aldırmayan güvenlik birimleri, 2016’da düzenlediği operasyonlarda, bin 719’u ölü, bin 533’ü sağ ve 506’sı teslim olmak üzere 3 bin 758 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birisinin terörden arananlar listesinde kırmızı, 8’inin mavi, 10’unun yeşil, 9’unun turuncu, 54’ünün gri kategoride yer aldığı, 32’sinin ise herhangi bir kategoride bulunmamasına karşılık örgüt içerisinde üst düzey konumda olduğu belirlendi.
Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda ise bin 150’si ölü, 689’u sağ ve 469’u teslim olmak üzere 2 bin 308 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden de birinin aranan teröristler listesinde kırmızı, 3’ünün mavi, 92unun yeşil, 5’inin turuncu, 45’inin gri kategoride bulunduğu, 63 teröristin de herhangi bir kategoride yer almayıp örgüt içerisinde önemli konumda olduğu tespit edildi.
Güvenlik güçlerinin 2018’de bugüne kadar düzenlediği operasyonlarda da 197’si ölü, 237’si sağ ve 217’si teslim olmak üzere 651 terörist etkisiz getirildi. Söz konusu teröristlerin 5’inin aranan teröristler listesinde kırmızı, 4’ünün mavi, 3’ünün yeşil, 2’sinin turuncu, 15’inin gri kategoride yer aldığı, 7 teröristin ise herhangi bir kategoride bulunmamasına rağmen örgütte üst düzey konuma sahip olduğu belirlendi.

2016 ve 2017 yılları ile 2018’de bugüne kadar geçen sürede, PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra çok sayıda terör şüphelisi de adalete teslim edildi.

Buna göre düzenlenen operasyonlar kapsamında 2016’da gözaltına alınan 100 bin 634 şüpheliden 43 bin 988, 2017’de 96 bin 719 şüpheliden 30 bin 333 ve 2018’de bugüne kadarki sürede 20 bin 214 şüpheliden 3 bin 579 olmak üzere toplam 77 bin 900 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yürütülen başarılı istihbarat çalışmaları sonucunda da 2016’da 339, geçen yıl 697 ve bu yıl 25 Mayıs’a kadar geçen süre içerisinde 147 terör eylemi engellendi.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik etkin ve aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda insansız hava araçları ile insanlı keşif uçaklarından da faydalandı.
Son üç yılda uçuş sürelerinde artış olan İHA’lar 2016’dan bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden 500’ünün tespitinde, silahlı insanız hava araçları ise vurulmasında rol oynadı. Ayrıca 239 sığınak da İHA ve SİHA’ların kullanıldığı operasyonlar sonucunda vuruldu.

Güvenlik güçlerinin 2016 yıl başından bugüne kadar düzenlediği operasyonlarda yaptıkları arama tarama faaliyetleri kapsamında, 5 bin 295’i ağır makineli olmak üzere 9 bin 795 silah, 6 bin 925 mayın/el yapımı patlayıcı, 7 bin 41 el bombası, 451 ton 454 kilo patlayıcı madde, bir milyon 630 bin 85 adet mühimmat ele geçirildi.

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